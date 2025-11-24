울산, AI로 지켜진다… 안전도시 꿈 실현 선언

24일, 지·산·학·연 공동협력 선언



안전 민·관 협력관계 구축 공식화

울산시가 인공지능 기술을 활용해 시민 안전을 체계적으로 관리하는 '스마트 안전도시' 구축에 나섰다.

사고 예측부터 실시간 대응까지, 도시의 안전망이 디지털로 확장된다.

울산시는 24일 오전 10시 30분 종하이노베이션센터에서 '인공지능(AI) 기반 안전도시 울산 실현을 위한 공동협력 선언식'을 개최한다.

이번 선언식은 정부의 재난안전 정책 강화 기조에 맞춰 울산의 재난 대응력과 산업안전 수준을 한 단계 끌어올리기 위한 지자체와 산업계, 학계, 연구기관의 공동협력 출범 행사로 마련됐다.

최근 복합재난의 대형화와 산업현장 사고 증가에 따라 기존의 인력 중심 대응에서 인공지능·사물 인터넷(AI·IoT) 기반의 과학적 안전관리 체계로의 전환이 절실히 요구되고 있다.

이에 울산시는 지역 산업구조와 특성을 반영한 '인공지능(AI) 기반 스마트 안전도시 전략'을 추진 중이다.

특히 이번 선언을 통해 지역의 지·산·학·연이 함께하는 지속 가능한 안전 민관 협력관계(거버넌스) 구축을 공식화한다.

선언식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 울산대학교, 안전관리위원회 소속 기관, 지역 연구기관, 대학, 협회, 공장장협의회 관계자 등 100여명이 참석해 인공지능(AI)과 첨단기술을 활용한 재난예방과 대응 혁신에 뜻을 모은다.

선언문에는 ▲인공지능(AI) 기반 재난예방체계를 위한 데이터 공유·기술 협력 ▲산업단지·생활안전 분야의 통합 관리체계 마련 ▲안전문화 확산과 시민 참여 활성화 ▲지·산·학·연 협력 네트워크의 상시 운영 기반 확립 ▲2028년 국제행사를 대비한 글로벌 수준의 안전역량 확보 등 5대 실천과제가 담겼다.

울산시는 이번 선언을 계기로 인공지능(AI) 안전데이터 통합 온라인 플랫폼 구축, 재난예측 실증사업, 산업현장 지능형(스마트) 안전관리 시범사업 등을 추진해 세계적 수준의 도시 안전 기반을 갖춘다는 계획이다.

김두겸 시장은 "오늘의 선언은 시민 안전을 지키겠다는 약속이자 울산의 미래를 향한 새로운 출발점"이라며 "인공지능(AI)과 첨단기술을 바탕으로 산업과 생활이 모두 안전한 지능형(스마트) 재난안전도시를 만들어가겠다"라고 말했다.

이날 행사장 로비에는 지역 기업들이 인공지능(AI) 안전센서, 예측 분석 시스템, 산업안전 온라인 플랫폼 등 첨단 기술을 선보이는 전시공간(부스)이 마련될 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>