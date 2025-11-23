안성 골판지 제조공장 화재로 1명 사망

1시간 40여분만 초진

비상발령 해제

23일 오전 11시34분께 경기 안성 원곡면 소재 골판지 제조공장에서 화재가 발생하면서 1명이 숨졌다.

화재 직후 소방당국은 인명 피해 등의 우려가 있다고 보고 대응 1단계(3∼7개 소방서에서 31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령, 장비 37대와 인력 111명을 동원해 진화 작업에 나서 1시간 40여분 만인 오후 1시17분께 큰 불길을 잡고 비상발령을 해제했다.

이어 인명 검색 과정에서 60대 남성 근로자로 추정되는 시신 1구를 발견했다.

소방당국은 화재 당시 이웃 공장 기숙사로 대피한 이들 외에 연락이 두절된 1명을 찾던 중 소사한 상태의 시신이 건물 내에서 나왔다고 밝혔다. 현 소방력을 유지하며 잔불 정리 및 야산으로의 산불 확대 저지 등 후속 작업을 이어갈 방침이다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



