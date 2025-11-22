본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

“경북 의료격차, 국가가 나서야 할 시점”

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.22 12:52

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립의대 설립 촉구
제3차 시·도민 간담회 24일 개최

경상북도의 숙원사업인 국립 의과대학 설립 논의가 한층 더 속도를 낸다. 경상북도 국립 의과대학 설립 범 시·도민 추진단(단장 이용욱)은 24일 국립경북대학교 본관 별동 대회의실에서 제3차 시·도민단체 간담회를 열고, 지역 의료체계 정상화를 위한 공조 기반을 더욱 공고히 한다.

안동경국대학교 전경

안동경국대학교 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 간담회는 지난 6월 열린 제2차 회의 이후 약 5개월 만에 열리는 자리로, 경북·안동 지역 시·도민단체, 국립경국대 총동문회, 정태주 총장 및 대학 보직자 등 약 30명이 참석한다.


참석자들은 경북이 직면한 의료취약 현실을 구체적으로 점검하고, 지역 의료 불균형 해소의 해법으로서 국립의대 신설의 당위성을 심층 논의할 예정이다.

간담회에서는 ▲경상북도 의료환경의 구조적 한계 ▲국립의대 설립 추진 현안 보고 ▲지역사회·대학·지자체 간 연계 협력 방안 등을 중심으로 실질적인 실행 과제를 도출한다.


이는 단순한 지역 요구를 넘어, 국가적 차원의 공공의료 기반 확충을 위한 공론화의 장이 될 전망이다.


정태주 국립경국대 총장은 "양질의 의료서비스가 특정 지역에 편중된 현 상황은 더는 방치할 수 없는 국가적 과제"라며 "대학은 지역민의 건강권을 지키기 위해 범 시·도민 추진단과 함께 국립의대 설립 준비를 한층 더 체계적으로 이어가겠다"고 강조했다.

이용욱 추진단장은 "시·도민단체, 대학, 지역사회, 지자체가 한 방향으로 힘을 모아야만 국립의대 설립이라는 숙원에 닿을 수 있다"며 "경북의 의료 미래를 위한 지속적인 참여와 지지가 절실하다"고 덧붙였다.


한편, 국립경국대는 오는 12월 17일 국회의원회관 대회의실에서 임미애·김형동 국회의원 공동주최, 경상북도와 22개 시·군 후원으로 '경상북도 국립의대 설립' 국회 토론회를 개최한다.


이번 토론회에서는 경북·전남 등 의료 소외 지역의 구조적 불균형을 집중적으로 진단하고, 국립의대 설립 필요성에 대한 국가 정책적 방향을 각계 전문가와 지역사회가 함께 모색할 예정이다.


"경북의 의료 공백은 더는 지역 문제로 머물 수 없다. 국립의대 설립 논의는 이제 국가 차원의 결단이 요구되는 국정 어젠다로 떠올랐다."





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 3000배 더러운 전자담배 매일 입에 닿는데 세균·곰팡이 '범벅'…변기보다 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 말이 맞았네…" 유품 정리하다 '이것' 찾고 경매 최고가

'커피도둑' 앵무새, 일주일째 주인 감감무소식…향후 운명은

틱톡서 번지는 '지루함 버티기'…Z세대가 로도깅에 빠진 이유

"학교서 히잡 쓰면 부모 벌금 135만원"…오스트리아 강경 대응

박물관 보안 또 '구멍'…이번엔 스위스 로마박물관 털렸다

아이폰-구글폰, 간편·초고속 사진전송 '에어드롭' 된다

YS 10주기 차남 김현철 "민주당 한 명도 안 와…김어준 아바타"

새로운 이슈 보기