[주말날씨] 흐린 광주·전남…기온 뚝, 서리까지 온다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.21 17:16

광주·전남은 주말 동안 대체로 흐리고 일교차가 큰 가운데 서리와 얼음 가능성이 있을 것으로 예보됐다.

광주·전남은 주말 동안 대체로 흐리고 일교차가 큰 가운데 서리와 얼음 가능성이 있을 것으로 예보됐다. 조용준 기자

광주와 전남은 이번 주말 대체로 흐린 가운데 일교차가 크게 벌어지겠다. 기상청은 서리와 얼음이 나타날 가능성을 예고하며 건강 관리에 유의를 당부했다.


광주지방기상청에 따르면 22일 광주·전남은 중국 중부지방에서 남해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 대체로 흐리겠다. 아침 기온은 1~8도, 낮 기온은 15~17도로 예상된다.

23일은 남해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으며, 아침 기온 2~8도, 낮 기온 15~18도를 보이겠다.


당분간 광주와 전남 내륙을 중심으로 서리가 내리거나 높은 산지에서는 얼음이 어는 곳도 있을 전망이다.


기상청 관계자는 "당분간 광주와 전남 지역의 낮과 밤 기온 차가 10~15℃로 매우 크겠다"며 "급격한 기온 변화에 따른 건강관리에 유의해 달라"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

