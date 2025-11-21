본문 바로가기
경복대, 학사학위 전공심화과정 운영평가서 2개학과 'S등급'

이영규기자

입력2025.11.21 13:34

경복대학교 유아교육학과 실습 현장

경복대학교 유아교육학과 실습 현장

경복대학교는 최근 한국전문대학교육협의회 주관 '학사학위 전공심화 과정 운영 진단' 평가에서 유아교육학과와 소프트웨어융합학과가 최우수 등급인 S등급을 받았다고 21일 밝혔다.


경복대 유아교육학과는 유아교육 현장에 특화된 실습 기반 교육과정을 중심으로 교원 자격 취득은 물론 지역사회와 연계한 맞춤형 보육 인재 양성에 힘써 왔다. 소프트웨어융합학과는 4차 산업혁명 시대에 대비한 인공지능(AI), 빅데이터, 응용프로그래밍 등 정보통신기술(ICT) 중심의 실무형 교육과정을 통해 기술 융합형 인재 배출에 주력해 왔다.

경복대 관계자는 "이번 S등급 획득은 해당 학과가 지속적으로 추진해 온 전공심화 교육의 전문성과 실무 중심 교육의 성과를 객관적으로 평가받은 결과"라며 "향후 전공심화 과정의 확대 및 고도화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
