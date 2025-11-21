경과원, 20일 하남서 '스타트업데이 성과 공유회'

경기도경제과학진흥원이 20일 하남 경기창업혁신공간(동부권역)에서 '2025 Start-Up Day 성과공유회'를 개최했다.

이날 성과공유회는 동부권 스타트업의 기술성과를 점검하고, 올해 이뤄낸 투자 유치와 기술 협업 결과를 공유해 대·중견기업과의 협업 가능성을 넓히기 위해 마련됐다.

경기창업혁신공간은 경기도가 8개 권역별로 구축한 창업 거점으로, 스타트업이 기술개발과 사업화 과정에서 겪는 초기 장벽을 낮추기 위해 성장단계별 지원을 강화해 왔다.

행사에는 동부권역 스타트업 35개 사와 투자사·대기업·파트너 기관 관계자 등 50여 명이 참석했다.

경기도경제과학진흥원이 20일 하남 경기창업혁신공간(동부권역)에서 '2025 Start-Up Day 성과공유회'를 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

이날 행사에서는 경기창업혁신공간 동부권역을 기반으로 성장한 스타트업의 주요 성과도 공유됐다. 다바르㈜는 폴리우레탄폼 화학적 재활용 기술의 지원 순환 기술성과 시장성을 인정받아 초기 투자 3억원을 유치하고, 딥테크 TIPS에 선정되는 성과를 거뒀다.

경과원은 이번에 확인된 협업 사례와 기업 수요를 바탕으로 내년에는 오픈이노베이션 프로그램을 확대하고, 투자연계 및 시장진입 지원을 강화할 계획이다.

임종빈 경과원 스타트업본부장은 "이번 성과공유회는 동부권 스타트업이 한 해 동안 이뤄낸 투자성과와 기술협업 가능성을 확인할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지자체, 민간기업, 전문기관과 긴밀히 협력해 유망 스타트업이 성장 발판을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



