익산시립합창단, 내달 4일 '정기연주회' 연다

'감동·위로·아름다움·설렘' 주제…관람 무료

전북 익산시립합창단이 내달 4일 오후 7시 30분 익산예술의전당 대공연장에서 '하모니-마음의 울림' 제90회 정기연주회를 연다.

21일 시에 따르면 이번 공연은 감동, 위로, 아름다움, 설렘이라는 네 가지 주제를 중심으로 클래식 합창부터 현대적 감성의 작품까지 다양하게 구성됐다.

1부에서는 노르웨이 작곡가 '올라 예일로(Ola Gjeilo)'의 다크 나이트 오브 더 소울(Dark Night of the Soul)과 '스티브 도브로고즈(Steve Dobrogosz)'의 매스(Mass)가 연주된다. 피아노와 현악, 합창이 어우러진 풍성한 울림으로 인간 내면의 평화와 위로를 표현한다.

2부에서는 ▲오래된 가을(박나리 작곡) ▲못잊어(조혜영 작곡) ▲항해(박문희 작곡) 등 서정적이고 깊이 있는 합창곡이 이어진다. 사랑과 이별, 삶의 여정을 담은 노래들은 따뜻한 감동과 위로를 전한다.

공연의 마지막은 김기영 편곡 '매니 무드스 오브 크리스마스(Many Moods of Christmas)'로 장식된다. 익숙한 캐럴 선율을 세련된 화성과 다채로운 리듬으로 재해석해 관객들에게 크리스마스의 설렘과 기쁨을 전하며, 연말을 아름답게 물들일 예정이다.

공연은 전석 무료이며, 예매는 오는 24일 오후 2시부터 익산예술의전당 누리집에서 1인 4매까지 가능하다. 자세한 사항은 누리집에서 확인하거나 전화로 문의하면 된다.

시 관계자는 "이번 정기연주회는 다양한 시대와 장르의 음악을 조화롭게 엮어 특별한 송년음악회로 마련했다"며 "관람객들이 한 해의 아쉬움을 달래고 새해의 희망을 느낄 수 있는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



