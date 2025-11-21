본문 바로가기
파주시, 제8회 대한민국주거복지문화대상 '상생상' 수상

이종구기자

입력2025.11.21 09:44

파주시, 협력과 연대로 주거복지 앞장

경기 파주시가 지난 20일 2025년도 '제8회 대한민국주거복지문화대상' 시상식에서 기관 부문 상생상(우수상)을 수상했다고 21일 밝혔다.

파주시가 지난 20일 2025년도 '제8회 대한민국주거복지문화대상' 시상식에서 기관 부문 상생상(우수상)을 수상하고 있다. 파주시 제공

'대한민국주거복지문화대상'은 아름다운 주거복지 공동체 조성에 기여한 기관·단체·시민의 우수 사례를 발굴하고 확산하기 위해 마련된 상으로, 종합대상, 대상, 혁신상(단체·최우수), 상생상(단체·우수), 선도상(개인·최우수), 실천상(개인·우수) 등 총 6개 부문에서 시상이 진행됐다.


파주시는 민관 협력 기반의 주거안전망 구축 및 주거복지 정책 추진에서 성과를 인정받아 '상생상' 수상 기관으로 선정됐다.

특히 파주시는 '파주시주거복지센터'를 중심으로 ▲주거취약계층 주거 상향 지원 ▲맞춤형 주거환경 개선 ▲전세사기 피해자 지원 등 다양한 사업을 추진하며 시민이 체감하는 주거복지 실현에 앞장서고 있다.


김경일 파주시장은 "이번 수상은 파주시의 주거복지 정책이 시민과 함께 만들어낸 결실"이라며, "누구나 안전하고 따뜻한 보금자리에서 살아갈 수 있도록 기본주거 정책을 더욱 강화해 나가겠다"라고 말했다.


파주시주거복지센터는 앞으로도 지역 내 주거취약계층을 지속적으로 발굴·지원하고 민관 협력 네트워크를 확대하는 한편, 시민 누구나 편리하게 상담과 지원을 받을 수 있도록 생활밀착형 주거복지 거점으로서의 역할을 강화해 나갈 예정이다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
