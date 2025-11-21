반도체·車가 이끈 수출 증가세…이달 20일까지 8.2%↑(상보)

관세청, 11월 1~20일 수출입 현황

이달 20일까지 수출이 8%가 넘는 증가세를 보였다. 한국 수출의 주력 품목인 반도체와 자동차가 전체 수출 증가세를 이끌었다.

관세청은 11월 1~20일 수출액이 385억달러로 전년 동기 대비 8.2% 늘었다고 21일 밝혔다.

경기 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다.

조업일수는 15.5일로 지난해 같은 기간과 같았다. 이를 고려한 일평균 수출액은 24억8000만달러로 8.2% 증가했다.

품목별로는 전년 동기 대비 반도체(26.5%)와 승용차(22.9%), 선박(2.3%) 등이 증가했고 석유제품(-19.3%)과 자동차 부품(-8.1%) 등은 감소했다. 반도체 수출 비중은 25.3%로 3.7%포인트 커졌다.

양대 수출국인 중국(10.2%)과 미국(5.7%)으로의 수출이 모두 증가했다. 유럽연합(EU·4.9%)과 말레이시아(29.3%) 등도 수출이 늘었다. 반면 베트남(-2.5%)과 일본(-3.9%), 인도(-6.5%) 등은 줄었다.

이달 20일까지 수입은 361억달러로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다. 기계류(13.6%)와 정밀기기(8.2%), 승용차(35.6%) 등이 증가, 반도체(-3.8%), 원유(-16.4%) 등은 감소했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액도 17.5% 감소했다.

국가별로는 중국(5.6%)과 미국(13.5%), EU(15.2%), 일본(1.0%) 등으로부터의 수입은 늘었고 대만(-0.1%), 사우디아라비아(-35.2%) 등은 줄었다.

11월 1~20일 수출액이 수입보다 많은 영향에 무역수지는 24억달러 흑자를 기록했다. 이를 포함한 올해 들어 11월20일까지의 무역흑자 규모는 587억달러로 확대됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



