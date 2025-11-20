본문 바로가기
동두천시, 혼인신고·출생신고 가정에 기념품 지원

이종구기자

입력2025.11.20 17:21

시계아이콘00분 21초 소요
경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 19일 혼인신고 또는 출생신고를 한 가정을 대상으로 소정의 축하 기념품을 제공한다고 20일 밝혔다. 이번 사업은 인구 감소에 대응하고 가족 친화 문화를 확산하기 위한 취지로 마련됐다.

축하 기념품. 동두천시 제공

기념품은 동두천시청 및 각 동 행정복지센터에서 혼인신고 또는 출생신고를 하는 동두천시민에게 소진 시까지 제공되며, 세면용품 세트 또는 양산·수건 세트 중 원하는 구성으로 선택할 수 있다.


시 관계자는 "새로운 출발을 맞는 신혼부부와 부모님들이 따뜻한 축하의 마음을 느낄 수 있도록 준비했다"며 "가족의 탄생을 기념하는 작은 선물이 좋은 추억이 되길 바란다"고 말했다.

동두천시는 앞으로도 기념품 구성과 제공 방식을 지속적으로 보완하며, 가족 친화적 행정을 강화해 나갈 계획이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
