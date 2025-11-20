본문 바로가기
카카오페이, '션과함께' 마라톤 캠페인 10억 추가기부…누적 200억보 목표

문채석기자

입력2025.11.20 10:30

션과함께와 소상공인 동반성장 캠페인 열어

카카오페이 는 가수 션의 유튜브 채널 션과 함께와 소상공인 동반 성장을 위해 개최한 온·오프라인 연계 기부 마라톤 캠페인 '2025 롱런'에서 오는 30일까지 누적 200억보를 달성하면 10억원을 더 기부한다고 20일 밝혔다.


카카오페이, '션과함께' 마라톤 캠페인 10억 추가기부…누적 200억보 목표
캠페인은 지난 14일 온라인 대회 시작 후 목표였던 10억보를 28시간 만에 달성했다. 이후에도 16일 20억보, 17일 30억보, 18일 40억보, 전날 50억보를 돌파했다.

이날 오전 7시 기준 온라인 대회에는 16만3548명이 참여해 60억보를 넘어섰다.


이에 카카오페이는 기부금 확대안을 발표했다. 기존 10억보 미션에 이어 누적 걸음 100억, 200억보에 도달하면 각각 5억원씩 10억원을 더 기부하기로 했다.


새 목표까지 달성하면 앞서 약속한 10억원 포함 총 20억원을 기부하게 된다. 먼저 약속한 10억원은 온라인 대회에서 카카오페이 만보기 서비스 연동을 통해 참가자 걸음 수가 10억보에 도달하면 함께일하는재단에 기부하기로 했다. 추가 기부금 기부처는 추후 공지한다.

온라인 대회에 꾸준히 참가하면 오프라인 대회 참가권 추첨 기회를 얻을 수 있다. 온라인 대회 참여 시 자동 응모된다. 매일 1만보 이상 걸으면 당첨 확률이 높아진다. 추첨으로 선정한 당첨자 50명에게는 오프라인 대회 참가권 1매와 기념품 패키지를 제공할 예정이다.


신원근 카카오페이 대표는 "기부 마라톤에 많은 이가 공감하고 참여한 덕분에 목표였던 10억보를 예상보다 빨리 달성했다"며 "참가자들의 열정을 모아 캠페인이 더 큰 상생의 물결을 만들어가도록 끝까지 함께하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

