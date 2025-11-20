[오늘의신상]"진하고 산뜻한 자몽의 맛"…순하리 자몽진

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 120,700 전일대비 1,200 등락률 -0.98% 거래량 1,343 전일가 121,900 2025.11.20 09:03 기준 관련기사 롯데칠성, '더하다 보리차·옥수수수염차' 패키지 리뉴얼"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀같은 물인데 왜 비싼가 했더니… 생수 시장 '라벨의 함정' 전 종목 시세 보기 close 음료가 과실탄산주 '순하리 레몬진'에 이어 '순하리 자몽진'을 새롭게 선보인다고 20일 밝혔다.

롯데칠성음료는 2021년 5월 출시 후 연평균 40%의 성장세를 보이며 대표적인 RTD 주류 제품으로 자리 잡은 순하리 레몬진의 라인업을 확장해 소비자들이 더욱 다양한 제품을 즐길 수 있도록 순하리 자몽진을 기획했다.

새롭게 선보이는 순하리 자몽진은 기존의 순하리 레몬진의 핵심 특징을 이어받아 통자몽을 동결침출해 자몽의 진한 풍미를 살린 제로 슈거의 RTD 주류 제품이며 알코올 도수는 9도(%)다. 롯데칠성음료는 다음 달부터 전국 주요 할인마트에서 리뉴얼한 순하리 레몬진과 새롭게 선보이는 '순하리 자몽진'의 시음행사를 진행할 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 "동결침출공법으로 과일의 풍미를 더하고 제로 슈거로 부담을 낮춰 청량함과 상큼함을 높인 순하리 자몽진과 순하리 레몬진을 앞세워 연말 파티 등 다양한 술자리를 겨냥한 적극적인 마케팅을 계속해 나갈 예정"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



