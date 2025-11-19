본문 바로가기
'하백의 신부' 11년 만에 현대로 돌아온다

이종길기자

입력2025.11.19 18:22

29일 카카오웹툰서 속편 연재
동양 판타지서 현대물로 변신

순정만화 '하백의 신부'

순정만화 '하백의 신부'

윤미경 작가의 순정만화 '하백의 신부'가 11년 만에 속편으로 돌아온다.


카카오엔터테인먼트는 29일 카카오웹툰에서 '하백의 신부 2' 연재를 시작한다고 19일 밝혔다. 2006년부터 2014년까지 연재된 전작은 강의 신 하백과 그에게 신부로 바쳐진 인간 소아의 사랑을 그려 큰 인기를 끌었다.

속편은 배경을 현대로 옮겼다. 평범한 여고생 소아가 전생의 꿈을 꾼 뒤, 자신을 강의 신이라 주장하는 남자 하백을 만나는 이야기다.


같은 날 동양풍 판타지 웹툰 '수린당'의 속편 '수린당 성군전'도 2년 만에 공개된다. 봉인된 황제 전욱이 성군의 탄생에 맞서 계략을 꾸미는 내용을 그린다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
