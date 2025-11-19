강기정, 국회서 NPU 전용컴퓨팅센터 등 예산 총력전

광주시, 국비상황실 가동해 매일 국회 방문

김병기·한정애·한병도 등 예결위 핵심 면담

AI실증도시·GIST 영재학교·광주천 복원 요청

광주광역시가 내년도 국비 확보를 위해 국회와의 접촉면을 넓히며 막바지 총력전에 나섰다. 강기정 광주시장은 19일 국회를 찾아 여야 핵심 인사들과 연쇄 면담을 갖고 지역 핵심 사업의 예산 반영 필요성을 직접 설명했다.

강기정 광주시장이 19일 국회에서 김병기 더불어민주당 원내대표와 만나 국비 지원 건의서류를 전달하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시에 따르면 강 시장은 이날 더불어민주당 김병기 원내대표, 한정애 정책위의장, 한병도 국회 예산결산특별위원장, 안도걸 의원 등을 차례로 만나 '2026년도 광주시 핵심 국비 사업'의 당위성을 전달했다. 특히 광주 AI 산업 기반을 강화하기 위한 '국가 NPU(신경망처리장치) 전용 컴퓨팅센터' 건립을 최우선 과제로 제시하고 국비 반영을 요청했다.

광주시가 예산 지원을 요청한 주요 사업은 ▲광주 AI 실증도시 실현 ▲광주과학기술원(GIST) 부설 AI 영재학교 설립 ▲옛 5·18묘역 민주공원 조성 ▲광주천 생태하천 복원 등이다. 시는 지역 미래전략산업 육성과 시민 체감도가 높은 사업 중심으로 예산 심의 막판까지 협의를 이어간다는 계획이다.

강기정 광주시장이 국회를 찾아 한병도 국회 예결위원장과 함께 주요 국비사업 내용을 검토하고 있다. 광주시 제공 원본보기 아이콘

광주시는 이달 초부터 '국비확보 상황실'을 운영하며 매일 국회를 찾아 예결위원장실·예결위 간사실·지역 의원실 등을 방문하고 있다. 시는 지난 9월 민주당과 예산정책협의회를 통해 추가 국비 확보에 협력하기로 한 바 있으며, 김영문 문화경제부시장도 최근 국회를 방문해 예결위 지도부와 지역 의원들을 잇따라 면담했다.

강기정 시장은 "지역 주요 현안 해결과 지역경제 활성화를 위한 미래 먹거리 사업 예산을 확보하기 위해 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



