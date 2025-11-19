본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, 독립유공자 후손 주택 ‘HF 아너하우스’ 준공

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.19 16:36

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청양군 목면, 1919년 만세운동 참여 애국지사 후손 주거환경 개선

한국주택금융공사(사장 김경환)는 19일 충남 청양군 목면에서 독립유공자 후손 주택 'HF 아너하우스' 사업 준공식을 개최했다.


이번 대상 주택은 1919년 정산시장 만세시위에 참여한 애국지사의 후손이 거주하는 곳으로, 노후화된 주택을 대상으로 전면 개보수가 진행됐다.

사업을 통해 △창호·도배·장판 교체 △싱크대·타일 교체 △거동 불편 어르신을 위한 안전 손잡이 설치 등 생활 편의와 안전성을 높이는 개선 작업이 완료됐다.


김경환 사장은 "독립유공자의 희생과 헌신은 우리 사회가 반드시 기억해야 할 가치"라며 "HF 아너하우스를 통해 국가를 위해 헌신한 분들에 대한 예우와 사회적 책임을 실천해 나가겠다"고 말했다.


한국주택금융공사는 국가보훈부와 협력해 2023년 6·25 참전용사 11가구, 2024년 월남 참전용사 15가구 등 다수 국가유공자의 주거환경 개선 사업을 지속적으로 실시해 오고 있다.

한국주택금융공사가 독립유공자 후손 주택 ‘HF 아너하우스’를 준공하고 기념촬영하고 있다.

한국주택금융공사가 독립유공자 후손 주택 ‘HF 아너하우스’를 준공하고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기