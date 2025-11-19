대구 군위중에 지역소멸 장학금 600만원 전달…대구도시공사·시설공단·교통공사

대구도시개발공사(사장 직무대행 정명섭)는 지난 18일 대구교통공사, 대구공공시설관리공단과 함께 군위중학교를 방문해 지역소멸 대응을 위한 장학금 600만원을 전달했다고 밝혔다.

대구시 3개 공사·공단은 2024년 12월, 지역소멸 및 저출산 위기 극복을 위한 공동 대응 협약을 체결한 바 있으며, 2025년 현재 청년지원, 지역활력, 교육지원 등 다양한 공동과제를 발굴·추진하고 있다.

이번 장학금은 인구 감소와 거점학교 중심 소규모 학교 통·폐합에 따른 학생들의 원거리 통학 부담을 완화하고 안정적인 학습환경을 조성하기 위해 마련됐다. 군위중학교에 재학중인 저소득층 학생 20명을 대상으로 전달되며, 학습 지원뿐만 아니라 통·폐합으로 발생하는 통학버스 비용에도 활용될 예정이다.

정명섭 대구도시개발공사 사장 직무대행은 "거점학교 육성 정책에 따라 군위지역 학생들의 교육여건이 더욱 향상되기를 기대한다"며, "앞으로도 지역소멸 대응을 위한 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





