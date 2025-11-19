머스크, 백악관 만찬 참석…트럼프와 관계 회복하나

지난 6월 갈등 후 백악관 방문은 처음

도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 관계가 다시 개선되는 분위기가 감지되고 있다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 18일(현지시간) 백악관에서 열린 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 환영 만찬에 참석한 모습. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

영국 파이낸셜타임스(FT)는 18일(현지시간) 머스크 CEO가 이날 백악관에서 열린 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 환영 만찬에 참석했다고 보도했다.

머스크 CEO가 백악관을 방문한 것은 지난 6월 트럼프 대통령과의 갈등 사태 이후 처음이다. 이날 트럼프 대통령은 머스크 CEO가 만찬장에 입장하자 가볍게 몸을 두드리며 인사를 건넸다.

앞서 머스크 CEO는 트럼프 행정부의 '정부효율부(DOGE)' 수장으로서 연방정부 공무원 해고와 예산 삭감을 주도했다. 그러나 머스크 CEO의 워싱턴DC 생활은 트럼프 대통령 측근 일부와의 갈등이 불거지는 등 순조롭지만은 않았다. 특히 트럼프 행정부 차원에서 추진한 감세 법안이 두 사람의 사이를 갈라놓는 계기가 됐다. 머스크 CEO는 감세 법안에 대해 "역겹고 혐오스럽다"면서 엑스(X·옛 트위터)를 통해 법안 부결을 촉구했고, '아메리카당'이라는 신당 창당 구상까지 언급하면서 공개적으로 반발한 바 있다.

그러나 최근 들어 두 사람의 관계가 회복되고 있다는 관측이 나온다. 트럼프 대통령은 지난달 "나는 머스크를 좋아하고, 앞으로도 계속 좋아할 것"이라고 말하기도 했다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령과 머스크 CEO의 관계 회복에 JD밴스 부통령이 중요한 역할을 한 것으로 보인다. 머스크 CEO는 밴스 부통령과 최근에도 연락을 주고받고 있다고 측근들이 전했다. 2028년 대선에서 유력 주자로 꼽히는 밴스 부통령 주변에선 머스크 CEO의 지원 가능성에 대한 기대감도 적지 않은 것으로 알려졌다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



