전남 목포 올겨울 첫눈…“20일 아침도 결빙 우려”

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.19 14:35

비 섞여 적설 없었지만 첫눈 시기 빨라
“전남 내륙·산지 결빙 가능…주의 필요”

19일 오전 제주 한라산 1100고지 습지에 눈이 내리고 있다. 연합뉴스

전남 목포에서 올겨울 첫눈이 관측됐다. 다른 전남 시군과 광주에서는 눈 소식이 없었지만, 20일 아침까지도 전남 내륙과 산지를 중심으로 결빙 가능성이 있어 주의가 필요하다.


19일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 2시 15분께 전남 목포 유인관측소에서 눈이 관측됐다. 눈은 비와 섞여 내리면서 곧바로 녹아 적설량은 기록되지 않았다. 목포 첫눈은 지난해보다 24일, 평년보다 10일 빠른 시기다.

이번 눈은 자동기상관측장비로는 확인이 어려워 유인관측소에서 관측됐다. 광주·전남 지역에서는 광주·목포·여수·흑산도 등 4곳에 유인관측소가 운영되고 있으며, 목포를 제외한 다른 지역에서는 눈이 관측되지 않았다.


다음날 20일 아침 최저기온은 이날보다 2도 높은 1∼6도로 평년과 비슷할 것으로 전망됐다. 기상청 관계자는 "20일 오전에도 전남 내륙이나 산지를 중심으로 얼음이 어는 곳이 있을 수 있다"며 "농작물 관리와 건강 관리에 유의해야 한다"고 밝혔다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
