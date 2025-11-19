AI 미래, 포항이 뜬다"… 아태 물리센터, '아태 AI 허브' 포항 최적지 선언

이강덕 시장, “포항 연구 인프라·노하우, 아·태 AI 센터 유치 핵심 경쟁력”



세계적 우주론 석학 한자리에… 기초과학·국제연구 협력 네트워크 강화

"AI 연구의 심장은 바로 이곳, 포항이어야 합니다"

아시아태평양이론물리센터(APCTP)가 주관한 '2025 아태이론물리센터 국제컨퍼런스'가 지난 18일 포항 라한호텔에서 개최됐다.

아시아태평양이론물리센터(APCTP)가 주관한 '2025 아태이론물리센터 국제컨퍼런스'가 18일 포항 라한호텔에서 개최됐다. 포항시 제공

아태이론물리센터 사사키 미사오 신임 소장 취임을 기념해 '근본 물리학으로서의 우주론'을 주제로 열린 이번 행사에는 세계적 우주론·중력이론 연구자들이 한자리에 모여 최신 연구 성과를 공유했다.

컨퍼런스에는 천 피신 타이완대학교 석좌교수, 수냐예프 라시드 막스플랑크 천체물리연구소 명예소장, 알렉산더 쿠센코 UCLA 교수 등 세계 석학 14명이 연사로 참여했다.

이들은 국내 연구자·청년 과학자들과 연구 동향을 교류하고 후속 협력 방안을 논의하며 포항의 기초과학 환경을 높이 평가했다.

이강덕 포항시장은 사사키 소장의 취임을 축하하며 "포항은 아태이론물리센터와 막스플랑크연구소가 안정적으로 뿌리내린 기초과학 도시"라며 "이러한 경험은 아·태 AI 센터 유치에도 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

아태이론물리센터는 1996년 설립된 국내 유일의 국제이론물리 연구기관으로, 19개 회원국과 협력을 이어오며 국제 공동 연구와 젊은 연구자 교류 프로그램을 지속적으로 운영해 왔다. 포항은 그간의 연구 인프라와 운영 경험이 아·태 AI 센터 유치의 핵심 경쟁력이 될 것으로 보고 있다.

포항시는 이번 국제컨퍼런스를 계기로 포항이 기초과학과 AI 연구를 잇는 아시아·태평양 협력 도시로 도약할 발판을 마련하고, 앞으로 국제적 공감대를 더욱 확대해 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



