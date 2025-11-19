본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

평택지역 21개 상권 '경기 살리기 통큰 세일' 참여

정두환기자

입력2025.11.19 11:41

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역화폐 결제액의 20% 환급 혜택 제공

경기도 평택시는 오는 22일부터 30일까지 경기도시장상권진흥원이 주최하는 '2025년 하반기 경기 살리기 통큰 세일'에 관내 21개 상권이 참여한다고 19일 밝혔다.

평택지역 21개 상권 '경기 살리기 통큰 세일' 참여
AD
원본보기 아이콘

이번 행사에는 ▲서정리전통시장 ▲송탄시장 ▲안중시장 ▲통복시장 ▲평택국제중앙시장 ▲소사벌골목형상점가 ▲이충중심상가 ▲청북가구단지상인회 ▲태평상가 골목형상점가 ▲북부중앙골목형상점가 ▲소사벌상업지구번영회 ▲배미지구상인회 ▲송탄관광특구상인회 ▲송탄상공인회 ㅍ오성상가번영회 ▲북부소상공인회 ▲평택역새시장상권 ▲조개터상인회 ▲평택중앙상인회 ▲현화골목상가상인회 ▲평택시소상공인연합회 등이 참여한다.


행사 기간 소비자가 참여 업소에서 지역화폐인 카드형 평택사랑카드(지류 제외)로 결제하면 사용 금액의 최대 20%를 환급받을 수 있다. 1일 환급액 한도는 3만원이다. 행사 기간내 12만원까지 환급이 가능하다. 환급액은 12월 31일까지 사용할 수 있으며 이후에는 자동 소멸된다.

행사는 예산 소진 시 조기에 종료될 수 있으며, 세일 참여 상권 정보 등 기타 자세한 사항은 경기지역화폐 앱이나 경기도시장상권진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기