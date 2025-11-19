본문 바로가기
美, 스리마일섬 원전 재가동에 10억달러 대출 지원

이승형기자

입력2025.11.19 10:40

시계아이콘00분 30초 소요
에너지부 "제조업·AI 위해 전력 생산 늘려야"

미국 에너지부가 펜실베이니아주 스리마일섬 원자력발전소 내 원자로를 재가동하기 위해 콘스텔레이션 에너지에 10억달러의 대출을 제공한다고 밝혔다.


미국 스리마일섬 원자력 발전소의 모습. AP연합뉴스

미국 스리마일섬 원자력 발전소의 모습. AP연합뉴스

크리스 라이트 미 에너지부 장관은 18일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "미국이 전기를 더 만들어야 미국의 제조업을 안심시킬 수 있고, 인공지능(AI) 경쟁에서도 앞서 나갈 수 있다"며 이같이 밝혔다.

스리마일섬 원전은 1979년 2호기에서 노심 용융 사고가 났던 곳이다. 2호기는 사고 이후 영구 폐쇄됐고 1호기는 비용 문제로 2019년 가동이 중단됐다. 앞서 미국 원자력발전 1위 기업인 콘스텔레이션은 지난해 835MW(메가와트) 규모의 1호기를 재가동하겠다고 발표했다. 여기서 생산된 전력은 하이퍼스케일러인 마이크로소프트(MS)에 20년 장기계약을 통해 판매한다고 밝혔다. 835MW는 약 80만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모다.


트럼프 대통령은 지난 5월 원전 발전 용량을 현재 약 100GW(기가와트)에서 2050년 400GW로 확대하는 것을 목표로 삼은 원자력 산업 육성을 위한 행정명령에 서명했다. 여기에는 기존 원자로 재가동과 10기의 대형 신규 원자로 건설이 포함돼 있다.


스리마일섬 원전 1호기 재가동을 위해서는 원자력규제위원회(NRC) 승인을 거쳐야 한다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
