NH농협손보, 2025년 2차 소비자권익보호위 개최

비대면 금융사고 자율배상협의체

분쟁조정 심의위원회 신설방안 논의

NH농협손해보험은 18일 서울 서대문구 본사에서 2025년 제2차 소비자권익보호위원회를 개최했다고 19일 밝혔다.

송춘수 NH농협손해보험 대표이사(오른쪽 네 번째)와 소비자권익보호위원회 위원들이 18일 서울 서대문구 NH농협손보 본사에서 열린 2025년 제2차 소비자권익보호위원회에 참석해 기념촬영을 하고 있다. NH농협손보 AD 원본보기 아이콘

위원회는 상품 개발 및 판매 과정에서 발생할 수 있는 소비자 불편 사항을 점검하기 위해 2020년부터 운영 중이다.

올해는 농·축협 조합장, 소비자단체장, 변호사, 대학 교수 등 총 9명이 위원으로 참여했다.

회의에서는 비대면 금융사고 발생 시 신속한 피해 구제 및 배상을 위한 비대면 금융사고 자율배상협의체 신설 방안을 논의했다.

사내 분쟁조정 심의위원회 도입 방안도 검토했다.

송춘수 농협손해보험 대표이사 겸 위원장은 "소비자 신뢰를 얻기 위해 내부 제도와 시스템을 꾸준히 개선하고 있다"며 "소비자 의견이 업무 프로세스에 반영되도록 실질적 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

한편 NH농협손보는 2년 연속 한국의 금융소비자보호 우수기업(KCPI)에 선정됐다. 5회 연속 소비자중심경영(CCM) 인증을 획득했다. 비대면 금융사고 예방용 이상거래 탐지시스템(FDS)을 도입했다. 인공지능 컨택센터(AICC)와 AI 기반 해피콜 음성봇 구축 작업도 하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



