본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

NH농협손보, 2025년 2차 소비자권익보호위 개최

문채석기자

입력2025.11.19 10:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비대면 금융사고 자율배상협의체
분쟁조정 심의위원회 신설방안 논의

NH농협손해보험은 18일 서울 서대문구 본사에서 2025년 제2차 소비자권익보호위원회를 개최했다고 19일 밝혔다.


송춘수 NH농협손해보험 대표이사(오른쪽 네 번째)와 소비자권익보호위원회 위원들이 18일 서울 서대문구 NH농협손보 본사에서 열린 2025년 제2차 소비자권익보호위원회에 참석해 기념촬영을 하고 있다. NH농협손보

송춘수 NH농협손해보험 대표이사(오른쪽 네 번째)와 소비자권익보호위원회 위원들이 18일 서울 서대문구 NH농협손보 본사에서 열린 2025년 제2차 소비자권익보호위원회에 참석해 기념촬영을 하고 있다. NH농협손보

AD
원본보기 아이콘

위원회는 상품 개발 및 판매 과정에서 발생할 수 있는 소비자 불편 사항을 점검하기 위해 2020년부터 운영 중이다.

올해는 농·축협 조합장, 소비자단체장, 변호사, 대학 교수 등 총 9명이 위원으로 참여했다.


회의에서는 비대면 금융사고 발생 시 신속한 피해 구제 및 배상을 위한 비대면 금융사고 자율배상협의체 신설 방안을 논의했다.


사내 분쟁조정 심의위원회 도입 방안도 검토했다.

송춘수 농협손해보험 대표이사 겸 위원장은 "소비자 신뢰를 얻기 위해 내부 제도와 시스템을 꾸준히 개선하고 있다"며 "소비자 의견이 업무 프로세스에 반영되도록 실질적 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.


한편 NH농협손보는 2년 연속 한국의 금융소비자보호 우수기업(KCPI)에 선정됐다. 5회 연속 소비자중심경영(CCM) 인증을 획득했다. 비대면 금융사고 예방용 이상거래 탐지시스템(FDS)을 도입했다. 인공지능 컨택센터(AICC)와 AI 기반 해피콜 음성봇 구축 작업도 하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기