토스플레이스, 단말기서 제로페이 QR결제 지원

문채석기자

입력2025.11.19 09:25

소상공인 결제 간소화

비바리퍼블리카(토스)의 결제 단말기 및 판매정보시스템(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스는 토스 결제 단말기에서 제로페이 결제를 할 수 있게 됐다고 19일 밝혔다.


제로페이 가맹점은 별도 실물 QR 키트를 카운터에 부착하지 않아도 된다. 고객은 토스 프론트 화면에 표시된 제로페이 QR을 스캔해 간편하게 결제할 수 있다.

토스 포스(POS) 연동도 추진 중이다. 향후 제로페이 결제 내역을 포스에서 바로 확인할 수 있도록 논의 중이다. 결제 관련 기능을 순차적으로 확대할 예정이다. 도입 시 결제부터 매출 관리까지 한 시스템에서 처리할 수 있게 된다.


토스 프론트를 통해 기존 민생회복 쿠폰과 지역화폐에 이어 제로페이까지 결제가 가능해졌다. 소상공인들은 다양한 결제 수단을 한 단말기에서 효율적으로 관리할 수 있게 됐다.


제로페이는 외국인의 QR결제도 지원한다. 서비스 도입이 외국인 관광객 결제 선택 폭을 넓히는 데 도움이 될 것으로 회사 측은 보고 있다.

토스 관계자는 "단말기에서 제로페이 결제를 바로 받을 수 있게 돼 매장 운영이 한결 편리해졌다"며 "앞으로도 가맹점주와 소비자 모두 편리하게 이용할 수 있는 결제 환경을 만들기 위해 지속적으로 기능을 고도화할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

