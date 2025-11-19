본문 바로가기
고흥몰, 서울 카페쇼서 홍보관 운영

호남취재본부 김재승기자

입력2025.11.19 10:43

회원가입 이벤트·요리비법 프로젝트 수상작 4종 선봬

전남 고흥군(군수 공영민)이 운영하는 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰 고흥몰은 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 개최되는 '2025 서울 카페쇼'에 홍보부스를 운영하고, 고흥 특산물을 활용한 디저트 시식 행사와 회원가입 이벤트를 진행한다고 밝혔다.


이번 고흥몰 홍보부스는 전국의 카페 및 식음료 산업 관계자와 일반 관람객을 대상으로 고흥 농수특산물의 우수성과 새로운 활용 가치를 소개하는 홍보·체험 공간으로 마련된다.

고흥군의 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰 고흥몰포스터. 고흥군 제공

고흥군의 온라인 농수축특산물 직영 쇼핑몰 고흥몰포스터. 고흥군 제공

특히 올해는 '고흥몰 제품 활용 요리비법 프로젝트'의 수상작 디저트를 현장에서 직접 맛볼 수 있는 특별 시식회가 진행될 예정으로, 높은 관심이 기대된다. 시식 품목은 고흥 유자·쌀·석류 등 지역 농수산물을 기반으로 개발된 고흥노을파나코타, 견과류 유자청 버터, 고흥 몽땅 티라미수, 유자 수금 약과 등이다.

군 농업정책과 관계자는 "서울 카페쇼는 국내·외 바이어는 물론 젊은 소비자들이 대거 방문하는 행사로, 고흥 농수산물의 매력을 효과적으로 알릴 수 있는 최적의 플랫폼"이라며 "이번 시식회와 부스 운영을 통해 고흥 특산물의 경쟁력을 널리 홍보하고, 고흥몰 회원 확대와 판로 확장이라는 두 가지 성과를 거둘 것으로 기대된다"고 말했다.


한편, 고흥몰은 행사 기간 현장 회원가입 이벤트와 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트 등 다양한 참여 프로그램을 운영해 관람객과 온·오프라인 소통을 강화할 계획이다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
