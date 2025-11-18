본문 바로가기
동의대 김치용 교수팀, 한국멀티미디어학회 우수논문상 수상

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.18 18:30

대학원 스토리텔링학과 전원·손효나 씨 등 학생·교수진 참여

동의대 게임공학과 김치용 교수팀(대외협력원장)이 한국멀티미디어학회 우수논문상을 거머쥐었다.


김 교수팀은 지난 11월 13일부터 15일까지 부산대 조형관에서 진행된 '한국멀티미디어학회(회장 김병규, 숙명여대 인공지능공학부 교수) 2025 추계학술발표대회 및 정기총회'에서 수상했다.

이날 학술대회에서 '현실과 상호작용하는 AI : 새로운 멀티미디어의 지평'을 주제로 260여편의 논문이 발표됐다. 동의대 대학원 스토리텔링학과 박사과정 전원 씨와 석사과정 손효나 씨의 발표 논문이 각각 '우수논문상'을 수상했다.


김 교수는 "AI는 이미 많은 분야에서 활용되고 있고 이번 학술대회에서 디지털 헬스케어, XR과 생성형AI 응용사례, 웨어러블 기기에 사용되는 최신기술, 양자정보 기술의 현황 및 전망 등 다양한 주제의 특별강연이 진행됐다"고 말했다.


또 "매년 동의대 대학원 스토리텔링학과 제자들의 발표 논문들이 '우수논문상'을 수상하고 있어 기쁘다"고 했다.

(왼쪽부터)동의대 대학원 스토리텔링학과 손효나 씨, 김치용 교수, 전원 씨.

(왼쪽부터)동의대 대학원 스토리텔링학과 손효나 씨, 김치용 교수, 전원 씨.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
