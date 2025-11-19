본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천시,생활폐기물 수집·운반 대행 우수업체 인증서 전달

호남취재본부 이경환기자

입력2025.11.19 10:35

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대일·순천·부일·동아환경 등 4개 대행업체

순천시는 17일 2025년 생활폐기물 수집·운반 대행 우수 업체 인증서를 전달했다. 순천시 제공

순천시는 17일 2025년 생활폐기물 수집·운반 대행 우수 업체 인증서를 전달했다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

순천시는 지난 17일 (주)대일환경산업 사업장에서 '2025년 생활폐기물 수집·운반 대행업체 우수업체 인증서 전달식'과 1위 업체 현판 제막식을 개최했다.


지난 9월부터 두 달간 관내 4개 생활폐기물 수집·운반 대행업체를 대상으로 시민 현장평가단과 함께 주민만족도 및 시민 현장평가단 현장평가, 서류 실적평가 등 종합 평가를 실시하고 평가위원회 심의를 거쳐 최종 확정했다.

평가 결과 (주)대일환경산업, (주)순천환경, 부일환경(주), ㈜동아환경 등 4개 대행업체 모두 '우수' 등급을 받았다. 시는 대행업무의 성과향상을 도모하고 쾌적한 주거 환경을 만들기 위한 노고를 격려하기 위해 4개 대행업체 대표와 직원 그리고 평가위원을 초청해 우수업체 인증서를 전달했다.


우수등급 업체 중 1위로 선정된 ㈜대일환경산업에는 모범사례 확산을 위해 현판 제막식도 함께 진행됐다.


이번 평가는 생활폐기물 수집·운반 대행업체의 청소 서비스 질적 향상을 통한 시민 체감 만족도를 높이기 위한 과정으로, 이후에도 대행업체 공통 개선 과제를 도출하고 보완책을 마련하는 등 시민의 불편을 최소화하고 쾌적한 도시를 조성 및 유지할 수 있도록 향후 매년 평가를 실시할 계획이다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 못했는데 떨어진 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접 일당 무려 '70만원'…다 짓지도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기