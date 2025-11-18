광주 남구 상가서 발견된 조류 폐사체서 AI 검출

기사와 사진은 연관 없음. AD 원본보기 아이콘

광주 한 상가에서 발견된 야생조류 폐사체에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스(H5N1)가 검출돼 당국이 긴급방역에 나섰다.

18일 광주 남구에 따르면 지난 10일 봉선동 한 상가 테라스에서 청머리오리 폐사체가 발견됐다. 국립야생동물질병관리원이 정밀 검사한 결과 지난 14일 고병원성 AI가 검출됐다.

남구는 이 상가로부터 반경 10㎞ 이내 주요 소하천 지역을 야생조수류 예찰 구역으로 설정하고 소독발판 등의 방역 시설을 설치했다.

가축위생방역지원본부와 함께 2차례에 걸쳐 현장 방역도 마쳤고, 인근 가금류 사육 농가 65곳에 방역을 강화해달라고 요청했다.

지난달 21일 남구 소재 소규모 기러기 농장에서도 고병원성 AI(H5N1형)가 확인돼 방역 작업이 이뤄졌다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>