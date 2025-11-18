본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

"한국인 디지털금융 이해도 59점…OECD 최저목표치보다 낮아"

문채석기자

입력2025.11.18 16:20

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국금융소비자보호재단 2500명 조사 결과

한국인 디지털 금융 이해도가 경제협력개발기구(OECD) 최저 목표치보다 낮다는 조사 결과가 나왔다.


"한국인 디지털금융 이해도 59점…OECD 최저목표치보다 낮아"
AD
원본보기 아이콘

한국금융소비자보호재단은 전국 만 19~69세 소비자 2500명에게 OECD의 디지털 금융 이해력 조사 문제를 풀게 한 결과 전체 평균 점수는 100점 만점에 59.3점이었다고 18일 밝혔다. 이는 OECD 최저 목표치인 70점보다 낮은 수치다.

재단은 조사 문항을 통해 인터넷뱅킹, 가상자산 등 주요 디지털 금융 서비스·상품지식을 확인하고 개인정보 보안, 법적 대응 등에 대한 소비자 이해도를 측정했다.


"한국인 디지털금융 이해도 59점…OECD 최저목표치보다 낮아" 원본보기 아이콘

연령별로는 50대가 평균 60.9점으로 가장 높은 점수를 받았다. 40대(60.8점), 60대(60.5점) 등이 뒤를 이었다.


20대는 평균 54.2점으로 점수가 가장 낮았다. 특히 개인정보에 대한 경계심이 부족한 것으로 나타났다.

업권별 이용률을 보면 은행(99.2%), 카드(93.6%)가 높았다. 금융투자(72.6%), 보험(66.1%) 등이 뒤를 이었다.


재단 관계자는 "디지털 금융이 보편화했으나 디지털 금융에 대한 기본적 이해력은 부족하다"며 "연령 등에 따른 맞춤형 교육이 시급하다고 본다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기