진도·여수 해양안전 거점, 교육 협력 MOU 체결

전남 진도국민해양안전관과 여수시청소년해양교육원이 청소년 해양 안전 의식 강화와 생존 역량 향상을 위해 협력체계를 구축했다. 양 기관은 교육·체험을 결합한 공동 프로그램을 운영하며 지역 해양 안전 거점 역할을 확대할 계획이다.

김민서 진도국민해양안전관 운영대표와 오세경 여수시청소년해양교육원 원장을 비롯한 양 기관 관계자들이 해양안전 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 진도군 제공

양 기관은 지난 14일 오전, 전남 진도군 임회면 진도국민해양안전관에서 '해양 안전 교육 활성화 업무협약(MOU)'을 체결했다. 협약식에는 김민서 운영대표, 오세경 원장 등 양측 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 청소년 대상 해양 안전 교육·체험 프로그램의 연계 강화, 지역 기반 협력망 확대, 인적 교류 활성화 필요성이 제기되면서 추진됐다. 양 기관은 프로그램 공동 개발, 직무 교육 협력, 정보 공유, 세미나·포럼 등 인적 교류, 공동 홍보 등 폭넓은 분야에서 협력하기로 했다.

협약을 통해 두 기관은 진도와 여수라는 지역 거점을 활용해 더욱 다양한 체험 교육을 제공할 수 있게 됐다. 신규 콘텐츠 공동 개발, 행사 운영 시 참여자 확충, 상호 인적 네트워크 구축 등 시너지 효과도 기대된다.

김민서 진도국민해양안전관 운영대표는 "학생들이 실전형 해양 안전 교육을 통해 생존 능력을 갖출 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

오세경 여수시청소년해양교육원 원장은 "해양 안전은 학생들이 반드시 갖춰야 할 기본 역량"이라며 "이번 협약이 체험 기회 확대와 미래 역량 강화로 이어지길 기대한다"고 강조했다.

전남 진도국민해양안전관과 전남 여수시청소년해양교육원은 앞으로도 지역사회 해양 안전 문화 확산을 위한 협력을 지속할 방침이다.





