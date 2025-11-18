부산지방보훈청, 85주년 부산항일학생의거 기념식 개최

부산시·시교육청 등 참석



항일학생운동 정신 계승

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 제85주년 부산항일학생의거와 제10회 부산항일학생의 날을 맞아 오는 21일 11시 부산교육청 학생교육문화회관 대강당에서 기념식을 개최한다.

부산항일학생의거기념사업회(이사장 배중효) 주관으로 열리는 이번 기념식은 ▲국민의례 ▲기념사 ▲축사 ▲시상식 ▲만세삼창 ▲헌화 순으로 진행, 부산지방보훈청·부산광역시·부산시교육청 관계자와 학생 등 400여명이 참석한 가운데 거행된다.

'노다이 사건'으로 알려진 부산항일학생의거는 1940년 11월 23일 전시체제기에 학생동원 군사훈련으로 치러진 경남학도 전력증강경기대회에서 발생했다.

당시 일본인 학교의 우승을 위해 심판장이었던 일본군 노다이가 편파적이고 민족 차별적인 판정을 일삼자, 이에 반발해 학생들이 항거한 부산의 대표적 항일학생운동이다.

노다이 사건의 중심이 됐던 동래고등학교와 개성고등학교 동문은 뜻을 모아 부산항일학생기념사업회를 발족, 항일학생의거 정신을 계승하기 위해 매년 기념식과 다양한 추모·교육 행사를 이어오고 있다.





