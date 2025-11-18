본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스닥, 23.97P 내린 878.70 마감(2.66%↓)

이승진기자

입력2025.11.18 15:33

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

오세훈 "한강버스 사업 한창 진행 중…6개월만 기다려달라"

새로운 이슈 보기