코스피, 135.63P 내린 3953.62 마감(3.32%↓)
2025년 11월 18일(화)
韓 대학생 숨진 그곳에서…"남친 만나고 올게" 캄보디아 간 中 인플루언서 연락두절
"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어'
"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ]
6개월 만에 방송 복귀한 백종원…"전부 거짓말로 들려" 누리꾼 반응 '싸늘'
"나만 몰랐나" 10만원 냈더니 10만원 돌려주고 '선물'까지…요즘 뜨는 '稅테크' 정체
보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?
장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍
품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?
"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배
큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고