본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원남부소방서, 이달 24일부터 컨설팅 종합감사

이영규기자

입력2025.11.18 15:13

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 수원남부소방서에 대한 컨설팅 종합감사를 실시한다.


도 소방재난본부는 이달 24일부터 다음 달 5일까지 '2025년도 컨설팅 종합감사'를 진행한다고 18일 밝혔다. 이번 감사는 조직 운영의 투명·공정성을 확보하기 위한 정기 감사다.

경기 수원남부소방서 컨설팅 종합감사 안내 포스터

경기 수원남부소방서 컨설팅 종합감사 안내 포스터

AD
원본보기 아이콘

주요 감사 내용은 ▲안전한 경기도 만들기를 위한 재난현장 대응역량 분야 ▲도민 안전 및 불편 해소를 위한 화재안전조사, 민원처리 분야 ▲조직 운영의 투명·공정성 확보를 위한 인사행정 분야 ▲투명하고 합법적인 예산 집행을 위한 예산회계 분야 ▲원활한 현장 대응을 위한 소방차량, 장비운용 분야 등으로 나눠 진행된다.


고영주 수원남부소방서장은 "컨설팅 종합감사를 통해 조직 운영 전반을 면밀히 점검해 더욱 신뢰받는 소방행정을 구현하겠다"며 "감사기간 동안 투명하고 성실한 자료 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기