수원남부소방서, 이달 24일부터 컨설팅 종합감사

경기도소방재난본부가 수원남부소방서에 대한 컨설팅 종합감사를 실시한다.

도 소방재난본부는 이달 24일부터 다음 달 5일까지 '2025년도 컨설팅 종합감사'를 진행한다고 18일 밝혔다. 이번 감사는 조직 운영의 투명·공정성을 확보하기 위한 정기 감사다.

주요 감사 내용은 ▲안전한 경기도 만들기를 위한 재난현장 대응역량 분야 ▲도민 안전 및 불편 해소를 위한 화재안전조사, 민원처리 분야 ▲조직 운영의 투명·공정성 확보를 위한 인사행정 분야 ▲투명하고 합법적인 예산 집행을 위한 예산회계 분야 ▲원활한 현장 대응을 위한 소방차량, 장비운용 분야 등으로 나눠 진행된다.

고영주 수원남부소방서장은 "컨설팅 종합감사를 통해 조직 운영 전반을 면밀히 점검해 더욱 신뢰받는 소방행정을 구현하겠다"며 "감사기간 동안 투명하고 성실한 자료 제공에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자



