평택항만공사, 18일 안트워프·브뤼헤항과 녹색해운항로 인수의향서

경기평택항만공사가 18일 안트워프·브뤼헤항과 녹색해운항로 공동 구축을 위한 의향서(LOI)를 체결했다.

이날 의향서는 국제해사기구(IMO)의 2050년 온실가스 배출 제로(Net-Zero) 목표에 부응하고, 미래 지속 가능 친환경 자동차 항만 도약을 위해 기획됐다.

두 기관은 의향서에 따라 앞으로 ▲친환경 연료의 개발과 도입 가속화 ▲대체 연료 사용과 벙커링(Bunkering) 등 협력 로드맵 공동 탐색 ▲자동차 물류 및 공급망의 탈탄소화 지원 ▲녹색해운항로(GSC) 워킹 그룹(Working Group) 구성 및 운영 통한 공동 어젠다 마련 등에서 협력하게 된다.

경기평택항만공사가 18일 안트워프·브뤼헤항과 녹색해운항로 공동 구축을 위한 의향서(LOI)를 체결했다. 경기평택항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

김금규 경기평택항만공사 사장 직무대행은 "항만은 이제 단순히 외국과무역 관문 역할을 넘어, 미래에도 지속 가능하기 위해서는 친환경, 탈탄소 항만을 구축해야만 한다"며 "안트워프·브뤼헤항은 이러한 미래 항만 조성을 위해 선제적으로 투자하고, 일자리를 창출하며, 더 튼튼한 공급망을 만들어 왔다"고 평가했다.

평택항은 연간 160여만대의 수출입 자동차를 처리하는 대한민국 최대 자동차 항만이다. 안트워프·브뤼헤항은 2024년 기준 연간 322만대의 수출입 자동차를 처리한 유럽지역 최대 자동차 항만이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>