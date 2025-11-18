본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남 학생 자퇴 증가…'전략적 자퇴' 확산에 공교육 신뢰 흔들

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.18 14:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박원종 도의원 "생기부·내신 부담 회피, 검정고시 선택 급증"
"전남도 전국 흐름 예외 아냐"…자퇴 사유 다변화

박원종 전남도의원(더불어민주당·영광 1)은 지난 14일 전남도교육청 행정사무감사에서 최근 증가하는 학생 자퇴 문제를 지적하며 공교육 신뢰 약화로 이어질 수 있는 구조적 신호라고 우려를 나타냈다.


박 의원은 "내신 중심의 대입 구조가 강화되면서 일부 학생들이 생기부·내신 부담을 피하려 자퇴 후 검정고시를 선택하는 이른바 '전략적 자퇴'가 늘고 있다"며 "최근 5년간 검정고시 출신 대학 입학생이 두 배로 증가했다는 보도처럼 전남도도 같은 흐름에서 벗어나기 어렵다"고 말했다.

전남도교육청 행정사무감사에서 황성환 부교육감이 박원종 의원을 향해 학생 자퇴 문제 지적에 대해 답변하고 있다. 전남도의회 제공

전남도교육청 행정사무감사에서 황성환 부교육감이 박원종 의원을 향해 학생 자퇴 문제 지적에 대해 답변하고 있다. 전남도의회 제공

AD
원본보기 아이콘

그는 "전남 지역 자퇴 사유를 보면 검정고시 선택 비율이 높아지고 학교 부적응을 이유로 한 자퇴도 증가하고 있다"며 "자퇴율이 전국 평균보다 높지는 않지만, 지금이 선제 대응이 필요한 시점"이라고 강조했다.

이어 "학생들이 학교를 떠나는 이유를 정확히 파악하려면 심층 면담과 실태조사가 필수"라며 "공교육에 대한 기대와 신뢰가 떨어지고 있는지까지 포함한 구조적 진단이 필요하다"고 지적했다.


이에 황성환 부교육감은 "도내 경향 분석과 지원책 마련 필요성에 공감한다"며 "학업 지속을 위한 입시 지원 방안 등을 마련해 대응하겠다"고 답했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기