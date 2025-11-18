본문 바로가기
[인사]아시아경제

입력2025.11.18 14:31

◆뉴욕특파원 내정 ▲편집국 경제금융부문 경제금융부 차장 황윤주


◆해외 연수특파원 내정 ▲편집국 디지털콘텐츠부문 기획취재부 기자 전진영




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

