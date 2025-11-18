◆뉴욕특파원 내정 ▲편집국 경제금융부문 경제금융부 차장 황윤주
◆해외 연수특파원 내정 ▲편집국 디지털콘텐츠부문 기획취재부 기자 전진영
[인사]아시아경제
2025년 11월 18일(화)
