축산물 평균 시세 '여기고기' 어떻게 활용할까…축품원, '숏폼' 공모전

세종=주상돈기자

입력2025.11.19 11:26

축산물 평균 시세 '여기고기' 어떻게 활용할까…축품원, '숏폼' 공모전
축산물품질평가원이 다음 달 8일까지 국민이 쉽고 재미있게 '여기고기' 서비스를 접할 수 있도록 숏폼(짧은 영상) 공모전을 개최한다고 19일 밝혔다. 여기고기는 소비자 주변 축산물 판매장 가격과 지역 평균 시세를 한눈에 보여주는 위치 기반 축산물 가격정보 서비스다.


공모전 주제는 일상에서 서비스를 활용해 축산물을 구매하는 모습과 다양한 여기고기 활용법 등 여기고기와 관련된 모든 내용이 포함된다. 평소 축산물에 관심 있는 국민이라면 누구나 개인 또는 팀 단위로 최대 3편까지 출품할 수 있다. 총상금은 600만원 규모다.

박병홍 축품원장은 "여기고기는 투명한 축산물 가격정보 공개로 소비자의 합리적 축산물 구매를 돕는 서비스"라며 "이번 공모전을 통해 국민이 여기고기 서비스를 자연스럽게 접하고 유용하게 활용하는 계기가 마련되길 바란다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
