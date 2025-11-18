본문 바로가기
동의대 국제협력센터 성정애 교수, 스리랑카 교육부 감사패 받아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.18 13:25

코이카 ‘스리랑카 기술계 교사 양성·재교육 사업’ 공로

동의대 국제협력센터 성정애 교수가 지난 11월 3일 스리랑카 쿨리야피티야(Kuliyapitiya)에서 열린 스리랑카 국립기술교육대학(NCoET, National College of Education for Technology) 인수인계식에서 하리니 아마라수리야 스리랑카 국무총리 겸 교육부 장관으로부터 감사패를 받았다.


성 교수는 2018년부터 KOICA의 ODA(공적개발원조) 사업인 '스리랑카 기술계 교사 양성 및 재교육 사업'의 총괄을 맡아 사업 전 과정의 임무를 완벽히 완수하고 관련 시설을 스리랑카 교육부에 이관했다.

성 교수는 "2018년 사업 착수 이후 정치적, 경제적 불안정과 코로나19 팬데믹 등 여러 대외적인 어려움이 많았다"면서 "그런데도 사업이 순조롭게 마무리돼 현지 청년들의 실무 역량 강화와 기술교육에 이바지할 수 있어 뿌듯하다"라고 말했다.


동의대는 스리랑카 교육부와 협력해 스리랑카 최초의 4년제 대학이자 기술계 교원 양성 전문기관인 국립기술교육대학(NCoET) 설립을 비롯해 ▲예비 및 재직 교사 교육과정 개발 ▲교원 역량 강화 연수 ▲교육 기자재 설치 ▲제도 운영모델 수립 등을 성공적으로 운영하며 최근 사업을 종료했다.

동의대 국제협력센터 성정애 교수, 스리랑카 교육부 감사패 받아
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
