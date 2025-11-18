제62대 해군사관학교장 박규백 중장 취임 … "인재 양성에 최선 다할 것"

"해군사관학교의 역사와 전통을 계승·발전시키고 미래 해군과 국방리더 양성에 최선을 다하겠다"

박규백 제62대 해군사관학교장이 18일 취임하면서 이같이 강조했다.

해군사관학교장 취임식에서 신임 교장(중장 박규백)이 사관생도 및 교직원들에게 경례를 받고 있다. AD 원본보기 아이콘

강동길 해군참모총장 주관으로 이날 열린 취임식은 해군사관학교 교직원 및 사관생도들이 참석한 가운데, 개식사, 국민의례, 인사명령 낭독, 군기 이양, 참모총장 훈시, 취임사, 폐식사 순으로 진행됐다.

박규백 신임 해군사관학교장은 취임사를 통해 "군인으로서 무를 갖추고 국가와 국민에게 충성할 수 있는 '충과 무의 리더' 양성에 전력을 다하겠다"고 강조했으며, 미래 안보환경과 사회 변화에 맞춘 '미래교육 설계'와 '선한 영향력'을 주고받는 사관학교 문화 조성의 의지를 나타냈다.

박규백 중장은 해군사관학교 47기로 임관하여 제108조기경보전대장, 합참 해상전력과장, 해사 생도대장, 해군 제1함대사령관, 합참 전투발전부장 등 주요보직을 두루 역임했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



