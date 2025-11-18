본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

BKC&C, DSRV와 디지털 토큰 플랫폼 구축 '맞손'

이서희기자

입력2025.11.18 12:16

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털 토큰 운영 인프라 구축

BKC&C는 블록체인 기업 DSRV와 공동으로 국내 선불·포인트 사업자의 디지털 토큰화를 지원하기 위한 플랫폼 구축을 시작한다고 18일 밝혔다.

BKC&C, DSRV와 디지털 토큰 플랫폼 구축 '맞손'
AD
원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양사는 선불 전자 지급수단 및 포인트 사업자가 안전하게 디지털 토큰을 발행·운영할 수 있는 인프라를 구축하고 국내 디지털 결제·유통 생태계의 혁신을 이끌어갈 예정이다. BKC&C는 컬쳐랜드 상품권을 발행하는 한국문화진흥 계열사로, 선불 전자 지급수단인 컬쳐캐시와 1:1 전환 가능한 컬쳐토큰을 발행하고 있다.


BKC&C는 현재 컬쳐토큰을 중심으로 한 선불 연합 생태계를 구축하고 있다. DSRV는 이번 프로젝트에서 디지털 토큰 인프라 설계와 토큰 발행·관리 기술 개발을 담당한다. 컬쳐토큰은 현금 예치를 기반으로 발행되는 안정형 유틸리티 선불토큰으로, 소비자 보호와 법적 적합성을 확보하기 위해 관련 법률을 준수할 방침이다.

BKC&C는 향후 정부 정책 기조와 디지털자산기본법 제정 일정에 따라 단계적으로 서비스를 확장한다.


BKC&C 관계자는 "이번 DSRV와의 협력은 국내 선불 및 포인트 산업이 블록체인 인프라로 전환하는 첫걸음이 될 것"이라며, "정부 정책 방향에 부합하면서도 기술적으로 안정된 구조를 갖춘 국내형 디지털 토큰 플랫폼을 민간 주도로 만들어갈 것"이라고 말했다. 이어 "현재로서는 가상자산과의 교환이나 해외 거래는 하지 않을 계획"이라고 덧붙였다.


DSRV 관계자는 "이번 협력은 블록체인 기술이 국내 선불·포인트 결제 생태계의 효율성과 혁신성을 높이는 대표적 사례가 될 것"이라며 "Web3 환경에서도 선불 결제가 안정적으로 운영될 수 있도록 기술적 기반을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나만 몰랐나" 10만원 냈더니 10만원 돌려주고 '선물'까지…요즘 뜨는 '稅테크' 정체 "나만 몰랐나" 10만원 냈더니 10만원 돌려주고 '선... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기