BKC&C, DSRV와 디지털 토큰 플랫폼 구축 '맞손'

디지털 토큰 운영 인프라 구축

BKC&C는 블록체인 기업 DSRV와 공동으로 국내 선불·포인트 사업자의 디지털 토큰화를 지원하기 위한 플랫폼 구축을 시작한다고 18일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 선불 전자 지급수단 및 포인트 사업자가 안전하게 디지털 토큰을 발행·운영할 수 있는 인프라를 구축하고 국내 디지털 결제·유통 생태계의 혁신을 이끌어갈 예정이다. BKC&C는 컬쳐랜드 상품권을 발행하는 한국문화진흥 계열사로, 선불 전자 지급수단인 컬쳐캐시와 1:1 전환 가능한 컬쳐토큰을 발행하고 있다.

BKC&C는 현재 컬쳐토큰을 중심으로 한 선불 연합 생태계를 구축하고 있다. DSRV는 이번 프로젝트에서 디지털 토큰 인프라 설계와 토큰 발행·관리 기술 개발을 담당한다. 컬쳐토큰은 현금 예치를 기반으로 발행되는 안정형 유틸리티 선불토큰으로, 소비자 보호와 법적 적합성을 확보하기 위해 관련 법률을 준수할 방침이다.

BKC&C는 향후 정부 정책 기조와 디지털자산기본법 제정 일정에 따라 단계적으로 서비스를 확장한다.

BKC&C 관계자는 "이번 DSRV와의 협력은 국내 선불 및 포인트 산업이 블록체인 인프라로 전환하는 첫걸음이 될 것"이라며, "정부 정책 방향에 부합하면서도 기술적으로 안정된 구조를 갖춘 국내형 디지털 토큰 플랫폼을 민간 주도로 만들어갈 것"이라고 말했다. 이어 "현재로서는 가상자산과의 교환이나 해외 거래는 하지 않을 계획"이라고 덧붙였다.

DSRV 관계자는 "이번 협력은 블록체인 기술이 국내 선불·포인트 결제 생태계의 효율성과 혁신성을 높이는 대표적 사례가 될 것"이라며 "Web3 환경에서도 선불 결제가 안정적으로 운영될 수 있도록 기술적 기반을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





