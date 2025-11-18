장동혁 대표 5·18묘역 참배 방해 '학생단체' 입건

경찰, 집시법 위반 등 혐의 적용

미신고 집회를 열어 국민의힘 장동혁 대표의 국립 5·18 민주묘지 참배를 저지한 진보 대학생 단체에 대해 경찰이 수사에 나섰다.

광주 북부경찰서는 한국대학생진보연합(대진연) 소속 회원 10여명을 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반 혐의로 불구속 입건해 수사 중이라고 18일 밝혔다.

이들은 지난 6일 광주 북구 운정동 국립 5·18 민주묘지에서 불법 집회를 연 뒤 장 대표의 참배를 가로막은 혐의를 받고 있다.

당시 현장에 나간 경찰이 이들의 행위에 위법 소지가 판단해 정식으로 수사를 의뢰했다.

경찰은 참배 목적으로 장 대표 측이 보낸 조화를 이들이 넘어뜨리며 훼손한 정황도 확인해 재물손괴·업무방해 등 혐의를 적용할 수 있는지 검토 중이다.

현장 상황을 녹화한 영상도 분석해 이들의 신원, 소속된 단체도 파악하고 있다.

경찰은 정확한 경위를 조사한 뒤 이들에 대한 신병 처리를 결정할 방침이다.





