유한양행, '제3회 유한ESG학술상 시상식' 개최

최태원기자

입력2025.11.18 10:40

ESG경영 관련 연구 지원 위해 2023년 신설

유한양행 은 지난 15일 서울 동대문구 서울시립대학교 미래관에서 한국전문경영인학회와 함께 '제3회 유한 ESG 학술상 시상식'을 개최했다고 18일 밝혔다.

지난 15일 서울 동대문구 서울시립대학교 미래관에서 개최된 '제3회 유한 ESG 학술상 시상식'에서 수상자들과 임직원이 기념사진을 촬영하고 있다. 유한양행

'유한 ESG 학술상'은 ESG경영 분야의 학술연구를 활성화하기 위해 한국전문경영인학회가 주관하고 유한양행이 후원하는 시상 제도다. 국내외 ESG경영 관련 이론, 정책, 실무 분야에서 우수한 연구를 발굴·지원하기 위해 2023년 신설됐다.


이번 '제3회 유한 ESG 학술상'에서는 리나 왕 미국 펜실베이니아주립대학교 교수, 서울대학교 살사빌라 아이 샤리안다 연구자, 임재현 교수와 박성호 교수의 '온라인 식료 플랫폼과 식품 폐기물: 인도네시아 플랫폼 데이터를 바탕으로 플랫폼 운영 요인 분석'이라는 공동연구가 대상을 차지했다.

최우수상에는 이화여자대학교 정지영 연구자와 김상준 교수의 'ESG 제도화에 따른 인식의 구조화: 대기업과 중소기업의 담론 비교' 연구가 선정됐다. 대상 수상자에게는 상금 1000만원, 최우수상 수상자에게는 500만 원의 금과 상장이 수여됐다.


이병만 유한양행 부사장은 축사를 통해 "지속가능한 사회를 위한 ESG 연구와 실천을 확산하는 이 자리가 매년 더욱 의미 있는 자리로 발전하고 있다"며 "유한양행은 앞으로도 ESG경영의 학문적 발전과 지속가능한 미래를 위해 학회와 함께 노력하겠다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
