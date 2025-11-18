부산도시공사, BMC 희망의 집·시설 고치기 헌정식

청년희망플랫폼 ‘다:이룸’ 환경 개선 사업

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 17일 영도구 청년희망플랫폼 '다:이룸'에서 '2025 BMC 희망의 집·시설 고치기 헌정식'을 개최했다고 18일 전했다.

이 헌정식은 지역 청년을 위한 공간 개선 사업의 성공적 마무리를 기념하고, 사업의 의미를 시민들과 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 부산도시공사 신창호 사장, 영도구청 박영희 미래전략국장, 한국해비타트 이광회 사무총장, 영도구종합사회복지관 선병권 관장 등 주요 관계자가 참석해 사업 추진 경과를 공유하고 개선된 시설을 함께 둘러봤다.

영도구 '다:이룸'은 청년들이 학습, 진로·취업 상담, 커뮤니티 활동을 할 수 있는 복합 공간으로, 이번 사업을 통해 화장실 보수, 내부 도장, 가구 지원 등 환경개선이 이뤄졌다. 이를 통해 청년들에게 성장과 도전을 이어갈 수 있는 쾌적한 공간을 제공했다.

부산도시공사 신창호 사장은 "이 사업은 단순한 시설 개보수에 그치지 않고 지역 청년들의 기회와 희망을 만드는 중요한 활동"이라며, "시민 삶의 질 향상과 지역 공동체 강화에 기여하는 사회공헌활동을 지속 확대하겠다"고 말했다.

부산도시공사는 사회적 취약계층 주거 안전과 지역사회 시설 개선을 위해 다양한 기관과 협력해 지속 가능한 사회공헌 사업을 추진할 계획이다.

