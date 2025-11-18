과학기자協, '2025 과학언론상' 발표…4개 부문 17명(팀) 선정

한국과학기자협회는 18일 '2025 과학언론상' 수상자 17명(팀)을 발표했다. '기자가 뽑은 올해의 과학자상', '대한민국과학기자상', '과학커뮤니케이터상', '하반기 과학취재상' 등 4개 부문이다.

'기자가 뽑은 올해의 과학자상'에는 △김백민 부경대 교수 △김재경 IBS 의생명수학그룹 CI(KAIST 부교수) △박기덕 KIST 뇌과학연구소장이 선정됐다. 김백민 교수는 극지 기후변화 연구 성과와 적극적인 대중 소통 공로가, 김재경 교수는 수학·생명과학·AI 융합연구 및 기술이전 성과가, 박 소장은 난치성 뇌질환 후보약물 개발과 대형 기술수출 성과가 각각 높은 평가를 받았다.

대한민국과학기자상은 김윤미 MBC 기자가 수상한다. 김 기자는 감염 재생산지수를 활용한 코로나 보도, 태양광 발전 분석 등 데이터 기반 탐사보도와 올해 이동통신사 해킹 의혹 연속 취재로 민관 합동조사단 출범을 이끌어낸 점이 인정됐다.

과학커뮤니케이터상은 연구자·교육자·홍보전문가 등 총 7명이 수상했다. 이광렬 고려대 교수는 나노입자 연구와 저술·영상 콘텐츠로 기초과학 저변 확대에 기여했고, 이효종 쿠키스튜디오 PD는 '다큐멘터리형 과학 콘텐츠' 제작의 새로운 흐름을 만든 점이 평가받았다.

안주현 중동고 교사는 생명과학 전문가로서 교육·강연 등 폭넓은 활동을 펼쳤으며, 심시보 IBS 본부장·이성민 항우연 홍보실장·장병영 산림청 사무관·조아라 건설연 홍보실장도 과학 보도 활성화에 기여한 공로로 수상했다.

하반기 취재상인 상허과학기사상은 고재원 매일경제 기자, 대덕넷 취재부, 신방실 KBS 기자, 이성규 YTN 기자가 받았다. 누리호 기술이전 문제, PBS 폐지 논란, 화재 적란운 첫 포착, 연구개발(R&D) 예산 삭감 문제 등 과학계 주요 이슈의 심층 보도가 호평을 받았다. 머크의학기사상은 과학동아(김태희·김소연)와 한국일보 엑설런스랩(김혜영·손영하·이서현)이 수상했다.

심사위원장인 안준모 고려대 교수는 "과학 현장의 목소리와 공적 가치를 담아낸 수준 높은 저널리즘이 선정 기준이 됐다"고 평가했다. '2025 과학언론상' 시상식은 오는 25일 롯데호텔 서울에서 열리며, 한국과학창의재단·과학기술출연기관장협의회·건국대·한국머크 헬스케어가 후원한다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



