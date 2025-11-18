동아제약, 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW RISE' 개최

학술 발표 및 최신 지견 공유

동아제약은 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW RISE'를 개최했고 18일 밝혔다.

이번 심포지엄의 슬로건 'NEW RISE'는 동아제약의 일반의약품(OTC)이 새로운 도약과 혁신을 향해 나아간다는 의미를 담고 있다. 심포지엄은 서울, 부산, 대전 주요 3개 도시에서 순차적으로 열렸으며 약사 약 500명이 현장에 참석했다.

행사는 동아제약의 OTC 주력 제품인 퇴행성 관절염 치료제 '맥스콘드로이틴 1200'과 고함량 피돌산 마그네슘 복합제 '마그랑비'에 대해 두 개의 세션으로 나뉘어 학술 정보 및 최신 지견을 공유했다.

첫 번째 세션에서 연사인 김선혜 상아약국 약사는 '관절, 이제 약으로 치료하세요! 맥스콘드로이틴 1200'이라는 주제로, 콘드로이틴 1200㎎의 임상근거를 바탕으로 한 관절 개선 효과를 소개했다. 김 약사는 "맥스콘드로이틴 1200은 KP 규격의 원료 콘드로이틴 1200㎎을 함유한 일반의약품으로, 동일 성분을 사용하는 건강기능식품보다 유효성분 함량·제제 안정성·임상근거에서 확실히 구분된다"며 "하루 1회 복용만으로도 충분한 유효용량을 충족할 수 있어, 지속 복용 상담 시 약사님들이 활용하기 좋은 포인트"라고 했다.

두 번째 세션에서는 오성곤 약국약학연구소 박사가 '흡수율이 다른 피돌산 마그네슘 복합제'라는 주제로, 마그랑비의 주성분 피돌산 마그네슘의 흡수 메커니즘과 SCI급 학술지에 게재된 임상 근거 기반의 특징을 소개했다. 오 박사는 "마그랑비는 국내 OTC 최초 킬레이트 마그네슘 형태인 피돌산 마그네슘을 주 성분으로 활용한 제품으로, 높은 흡수율 및 생체이용률에 위장관 부담까지 경감시킨 차세대 활성형 마그네슘 제제"라고 말했다.

동아제약 관계자는 "이번 심포지엄은 단순한 제품 홍보를 넘어 약사와의 학술적 교류를 통해 동아제약 OTC 제품의 신뢰도를 높이고자 한 자리"라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



