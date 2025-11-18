김경일 시장 "접경지 한계 기회로…첨단산업 중심 100만 자족도시 도약"

파주시, '2025 파주 경제자유구역 바이오 컨퍼런스' 개최

미국 브로드연구소와 업무협약 체결…국제 협력 기반 구축

경제자유구역 내 핵심 전략사업인 바이오산업 투자유치 본격 시동

경기 파주시는 지난 17일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 '2025 파주 경제자유구역 바이오 컨퍼런스'를 개최하고, 파주 경제자유구역의 핵심 전략산업인 바이오 분야 특화 발전 방향을 논의했다고 18일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 17일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 '2025 파주 경제자유구역 바이오 컨퍼런스'에서 환영사를 하고 있다. 파주시 제공

이번 학술 회의(콘퍼런스)는 경기도 경제자유구역 후보지 선정 이후 처음으로 열린 공식 행사로, 국내외 바이오·의료 분야 기업, 연구기관, 학계 전문가 등 100여 명이 참석해 국제 협력 연계망(네트워크)을 강화했다.

이날 파주시는 미국 매사추세츠주 케임브리지에 위치한 브로드연구소(계산 단백질체학 그룹)와 국제 협력 기반 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

브로드연구소는 매사추세츠 공과대학교(MIT)와 하버드 의과대학이 공동으로 설립한 세계 최고 수준의 생명과학 연구기관으로, 유전체학·암·감염병·정신질환 등 질병연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있다. 이번 협약은 2024년 4월 파주시의 브로드연구소 방문 이후 이어진 협력의 결실로, 양 기관의 글로벌 연구 기반을 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대된다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲공동연구 협력 및 연계망 구축 ▲기술혁신을 위한 연구개발 지원 ▲인력 양성 및 교류 프로그램 운영 ▲학회, 공동 연수(워크숍), 학술 토론 회의(심포지엄) 공동 개최 등 다양한 협력사업을 추진해 나갈 예정이다.

기조강연에는 디알 마니 박사(미국 브로드연구소), 타다시 콘도 박사(일본 국립암센터), 필립 제임스 로빈슨 교수(호주 소아의학연구소) 등 암단백체학 분야 세계적 석학 3인이 참여해 암단백 연구의 최신 기술 흐름과 글로벌 협력 모델을 소개했다.

연사들은 파주메디컬클러스터가 암단백 분야 중심의 세계적 생명 건강(바이오헬스) 거점으로 성장할 수 있는 전략적 방향을 제시했다.

기조강연에 이어 열린 토론에서는 '글로벌 바이오 클러스터의 현재와 미래'를 주제로 산-학-연-병 전문가들이 심도 있는 논의를 이어갔다. 좌장은 김현우 서울바이오허브 센터장이 맡았으며, 예상규 서울대 시스템면역의학연구소장, 권정택 중앙대학교병원장, 김이랑 온코크로스 대표이사가 토론자로 참여했다. 토론에서는 ▲암데이터와 인공지능(AI)을 활용한 신약 개발 ▲국내 바이오벤처 육성 전략 ▲바이오산업의 인공지능 전환(AX) 방안 ▲파주메디컬클러스터의 해외 진출방안 등이 논의됐으며, 참석자들은 파주시가 임상 연구와 산업을 연계하는 '글로벌 바이오 혁신거점'으로 성장할 잠재력이 충분하다고 평가했다.

김경일 파주시장(오른쪽)이 미국 매사추세츠주 케임브리지에 위치한 브로드연구소(계산 단백질체학 그룹)와 국제 협력 기반 구축을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 파주시 제공

파주시는 올해 4월 경기도로부터 경제자유구역 후보지로 선정되었으며, 핵심 전략산업으로 파주메디컬클러스터를 중심으로 한 '글로벌 바이오산업 혁신생태계' 구축을 목표로 하고 있다. 이번 학술 회의(콘퍼런스)를 통해 파주시는 세계 최고 수준의 연구기관과 협력체계를 구축하고 국내외 바이오 기업 및 기관들과 연계를 강화해 실질적인 입주 수요를 확보하는 등 경제자유구역 지정의 실질적인 기반을 마련했다. 아울러, 파주 경제자유구역이 나아가야 할 방향을 구체화하고 핵심 기업 유치와 협력 연계망 확대를 통해 암단백 분야에 특화된 '글로벌 바이오 클러스터' 조성을 본격적으로 추진해 나갈 계획이다.

김경일 파주시장은 "파주 경제자유구역 지정을 통해 접경지역의 한계를 기회로 전환해 산-학-연-병이 함께하는 '글로벌 바이오 혁신생태계' 구축을 추진해 나가겠다"며 "파주시는 언제나 기업과 연구자의 도전에 열려 있는 도시이자 함께 혁신의 길을 걷는 든든한 동반자가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "입주 기업에게 파격적인 보상을 제공해 첨단산업 중심의 양질의 일자리를 창출하고 국제학교·국제대학·종합병원 유치 등 정주환경 개선을 통해 100만 자족도시로 도약하겠다"고 강조했다.





