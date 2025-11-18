"수소 없인 NDC 없다"…정부·연구계 수소기술 논의

5개 중점연구실·혁신 연합 중심 수소 R&D 방향 제시

2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 수소기술 강화 방안을 논의하는 자리가 마련됐다. 과학기술정보통신부와 한국에너지기술연구원은 18일 서울 양재 엘타워에서 '제6회 수소경제와 한국의 수소기술 심포지엄'을 열고, 수소 전주기(생산-저장-활용) 기술혁신 전략을 공유했다.

정부가 지난 11일 국무회의에서 확정한 2035 NDC는 2018년 대비 53~61% 감축이라는 목표를 제시하며 기존 2030 NDC(40%)보다 한층 강화된 수준이다. 전력·산업·수송 등 모든 부문에서 화석연료 중심 구조를 전환해야 하는 만큼, 재생에너지 기반의 '무탄소 연료'로 활용 가능한 수소의 역할이 더욱 부각되고 있다.

수소는 재생전력으로 수전해를 수행하면 온실가스 배출 없이 생산할 수 있고, 연료전지 발전·수소 환원제철·수소차·수소선박 등 산업 전반에서 활용될 수 있다. 이에 정부는 올해 5개 '국가 수소 중점연구실'을 지정하고 2029년까지 약 1190억 원을 투입해 대용량 수전해 시스템과 고효율 수소생산 기술 개발을 진행 중이다. 9월에는 기업·연구기관·대학 93개 기관이 참여하는 '청정수소 연구개발(R&D) 혁신 연합'을 꾸려 기술 개발과 산업 적용을 연계하는 체계도 마련했다.

이날 행사에는 산·학·연 관계자 300여 명이 참석해 ▲2035 NDC 관점에서의 수소 역할 ▲세계 각국의 수소 활용 전략 ▲수소 교역 확대로 인한 국제 통상 환경 변화 등을 논의했다. 이어 출연연과 혁신 연합 참여 기업들이 수전해, 연료전지, 수소저장합금 등 연구성과를 공유하고, 분야 간 기술 연계 및 기후테크 산업 육성 방안을 집중적으로 검토했다.

김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "2035 NDC 이행은 기후위기 대응과 지속가능한 성장을 위한 필수 과제"라며 "정부는 수소기술이 기후테크 산업을 이끄는 핵심 동력이 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





