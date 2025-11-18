본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시, '한국에너지대상'서 기후부장관 표창 수상

정두환기자

입력2025.11.18 09:48

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

96개 기관 실태 분석해 현장 컨설팅 시행
이상일 시장 "지속가능한 에너지 도시 구현"

경기도 용인시는 17일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 '2025 한국에너지대상'에서 기후에너지환경부 장관 표창을 받았다고 18일 밝혔다.

용인시, '한국에너지대상'서 기후부장관 표창 수상
AD
원본보기 아이콘

기후부가 주최하고 한국에너지공단이 주관하는 이 상은 재생에너지 관련 기술 개발과 보급 확대, 수소경제 활성화를 통한 산업 발전 등에 기여한 유공자를 발굴해 시상하는 정부 포상이다.


시는 에너지 절약과 효율 향상을 위한 정책 시행, 홍보·교육, 에너지 절약 문화 조성에 기여한 점이 높은 평가를 받아 '에너지 효율 향상' 분야에서 표창받았다.

시는 에너지 절약 캠페인을 통해 시장 집무실의 전등을 제거하는 작은 실천으로 시작해 다양한 에너지 효율화 시책을 펼쳤다. 특히 산하 96개 공공기관의 실태를 매달 분석해 에너지 사용량이 과도한 공공청사를 대상으로 현장 컨설팅을 실시하는 등 적극적인 에너지 절약 활동을 벌였다.


이와 함께 신재생에너지 융복합지원사업을 체계적으로 추진해 6년 연속 공모에 선정됐다. 시는 RE100 선도사업에 2년 연속 선정돼 공공 유휴부지를 활용한 시민 참여형 태양광발전소, 신기술이 융합된 1㎿ 규모의 경관 개선형 태양광발전소를 구축하기도 했다.


이 밖에도 '경기도형 미니수소도시' 제1호로 선정돼 과감한 예산 투입과 사업 추진으로 수소산업 활성화와 수소 자족도시 구축도 추진 중이다.

이상일 용인시장은 "이번 수상은 시의 에너지 효율 향상 분야와 관련한 시책이 공식적으로 인정을 받은 것"이라며 "앞으로도 시민과 함께 지속가능한 에너지 도시를 구현하기 위해 노력하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기