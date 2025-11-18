"시민안전·취약계층 보호 만전" … 창원특례시, 동절기 종합대책 추진

대설·한파 대응, 강화된 산불대책 등

겨울철 재난재해 대비 체제 본격 가동



경남 창원특례시는 겨울철 사고를 예방하고 취약계층을 보호하기 위해 '2025년 동절기 종합대책'을 수립해 올해 11월부터 내년 3월까지 4개월간 집중적으로 추진한다.

이번 대책은 겨울철 이상기후에 대비한 대설·한파 대응시스템 및 취약계층 월동지원 등을 포함해 ▲안전관리 ▲민생안정 ▲시민편의 ▲복지지원 등 4대 분야 33개 세부 대책으로 구성됐다. 또한, 겨울철 '건조·강풍'에 따른 대형산불에 대비한 강화된 산불종합대책도 첫 시행된다.

◆안전관리 대책 - 20개

우선, 시는 현장 중심의 선제적 대설·한파 대응으로 인명·시설 피해 예방에 주력한다. 겨울철 재해우려지역을 일제 조사해 통합 관리하고, 관내 대형 건축공사장과 건설 현장을 집중적으로 점검하여 동절기 안전사고를 사전에 차단한다.

결빙 취약 구간 순찰을 강화하고 염화칼슘을 사전 살포해 블랙아이스 교통사고를 예방하는 등 도로 제설 대책도 촘촘히 마련했다. 또한 사후 복구 위주의 포트홀 대응에서 예방 중심의 사전 포트홀 관리로 해빙기 교통사고에 대비할 계획이다.

한층 고도화된 산불방지 종합대책도 추진한다. 시는 '2024∼2025 산불방지 종합대책' 추진 결과 도출된 개선사항을 반영해 드론, 산불 예방 ICT 플랫폼 등 첨단장비를 활용하여 산불 대응을 높이고, 산불 진화 장비·시설을 보강하여 대형산불에 즉각 대응할 수 있는 체계를 강화한다. 이밖에 겨울철 화재 발생이 잦은 전통시장, 다중이용시설을 중심으로 소방 안전대책도 수립해 예방 활동에 나선다.

◆민생안정 대책 - 4개

김장철 대비 물가안정 대책 등 동절기 민생경제 안정에도 총력을 기울인다. 시는 물가 관리 종합상황실을 운영해 물가 감시 기능을 강화하고, 불공정 상거래 행위를 집중적으로 단속하여 서민 생활 안정을 도모할 계획이다.

또한 착한가격업소에 공공요금과 종량제봉투를 지원하고, 소상공인 민원콜센터와 법률상담 지원을 강화하여 소상공인 경영 부담을 덜 예정이다. 아울러 전통시장 잔치한마당, 눈 내리는 창동 거리 축제 등 각종 행사를 통해 전통시장 활성화도 적극적으로 추진한다.

◆시민편의 대책 - 5개

시는 동절기 시민 생활 불편을 최소화를 위해 김장쓰레기, 연탄재 특별 처리 기간을 운영하는 한편, 석유·가스 등 에너지 안정공급 대책을 마련해 겨울철 기상이변에 따른 연료 수급 차질을 예방, 동절기 에너지 취약계층을 보호에도 나선다.

또한, 김장철을 대비해 성수식품 유통업체를 대상으로 위생점검 및 수거검사를 실시해 안심먹거리 제공에도 힘쓸 예정이다.

◆복지지원 대책 - 4개

시는 취약계층 보호와 어려운 이웃 지원을 위해 복지 대책도 추진한다. 사회복지시설과 저소득 세대에 난방비를 신속히 지원하고, 희망 2026 나눔 캠페인 등 따뜻한 겨울나기를 위한 나눔 사업을 추진한다. 사회복지시설 월동 준비 상황도 꼼꼼히 점검한다.

동절기 거리 노숙인 현장대응반을 상시 운영해 노숙인을 보호하고, 복지 위기가구와 고위험군 독거노인을 적극적으로 발굴하여 복지 사각지대 해소에 적극적으로 나설 계획이다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 동절기 종합대책은 시민 안전을 최우선가치로 두고, 분야별로 내실 있는 대책을 마련했다"며 "촘촘한 안전관리와 맞춤형 지원을 통해 시민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





