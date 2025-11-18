본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

삼쩜삼, '연말정산 계산기 시즌3' 출시

최호경기자

입력2025.11.18 09:38

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 환급 시뮬레이션 기능 도입

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 '연말정산 계산기 시즌3'를 출시했다고 18일 밝혔다.


이번 서비스에서는 삼쩜삼의 환급 알고리즘을 활용해 연말정산 예상세액 정확도를 강화했고, 부족한 공제 항목을 파악할 수 있는 시뮬레이션 기능도 도입했다.

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 '연말정산 계산기 시즌3'를 출시했다고 18일 밝혔다. 자비스앤빌런즈

세무 플랫폼 삼쩜삼 운영사 자비스앤빌런즈는 '연말정산 계산기 시즌3'를 출시했다고 18일 밝혔다. 자비스앤빌런즈

AD
원본보기 아이콘

먼저 급여 수정에 대한 편의성을 강화했다. 연봉에 변동이 있거나 이직, 중도 입퇴사 등으로 총급여 산정이 복잡한 경우, 회사별 연봉과 근무 기간을 입력하면 총급여를 자동으로 계산해준다. 변동이 없는 경우에는 상반기 지급명세서 기반으로 예상 소득을 산출한다.

소비 내역을 기준으로 이미 달성했거나 추가 달성이 가능한 공제 항목과 공제액을 보여주는 '최대 환급 시뮬레이션' 기능도 탑재했다. 신용카드와 체크카드 사용 비율 및 금액, 연금 저축, 주택 청약 등을 반영한 개인 맞춤형 '절세 팁'을 제공한다.


자비스앤빌런즈 관계자는 "올해 연말정산 계산기는 예측 정확도 향상과 고객에게 실질적으로 혜택이 되는 가이드 제공에 집중했다"며 "고객이 스스로 세금을 이해하고 관리할 수 있는 힘을 갖도록 돕는 것이 목표"라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기